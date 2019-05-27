Появились видео бунта в одесской тюрьме, снятые заключенными: 18+

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Один из заключенных обвинил администрацию колонии в коррупции

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика.

В интернете опубликованы видеозаписи бунта в одесской исправительной колонии № 51, снятые заключенными внутри учреждения.

На записях видно, как осужденные сооружают во дворе баррикады.

"Мусора делают беспредел, никому не подчиняются. Какая Европа? В лагере коррупция. Все только за деньги. Все продается и покупается", - говорит заключенный, который снял один из роликов.

Сегодня утром в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе вспыхнул бунт якобы из-за "ужасного качества питания". Позже бунтовщиков изолировали, полиция сообщила о переговорах.

Омбудсмен Людмила Денисова назвала предварительной причиной бунта "обыски, которые проводились у заключенных".

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Теги: коррупция, заключенный, колония, бунт, одесса
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