Появились видео бунта в одесской тюрьме, снятые заключенными: 18+

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В интернете опубликованы видеозаписи бунта в одесской исправительной колонии № 51, снятые заключенными внутри учреждения.

На записях видно, как осужденные сооружают во дворе баррикады.

"Мусора делают беспредел, никому не подчиняются. Какая Европа? В лагере коррупция. Все только за деньги. Все продается и покупается", - говорит заключенный, который снял один из роликов.

Сегодня утром в Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе вспыхнул бунт якобы из-за "ужасного качества питания". Позже бунтовщиков изолировали, полиция сообщила о переговорах.

Омбудсмен Людмила Денисова назвала предварительной причиной бунта "обыски, которые проводились у заключенных".