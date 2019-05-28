Тюремный бунт в Одессе. ГБР расследует халатность работников

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Госбюро расследований рассматривает от вариант, что к бунту в Южной исправительной колонии №51 в Одессе могла привести служебная халатность ее работников. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Об этом неоднократно сообщалось администрации колонии, но никакой реакции для улучшения условий их проживания заключенные не увидели", - говорится в сообщении.

Таким образом, в действиях работников колонии и других правоохранителей следователи ГБР видят признаки преступления по ч. 2 ст. 367 УК.

Вчера, 27 мая, в одесской тюрьме вспыхнул бунт. Мятежников изолировали, полиция вела переговоры. Омбудсмен заявляла, что во время подавления бунта "нарушения прав заключенных не наблюдалось".

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