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28.05.2019, 10:12

Тюремный бунт в Одессе. ГБР расследует халатность работников

Тюремный бунт в Одессе. ГБР расследует халатность работников - Фото
Фото: dumskaya.net

По предварительной информации, причиной мятежа стали "ненадлежащие условия содержания заключенных и ужасное качество продуктов питания"

Госбюро расследований рассматривает от вариант, что к бунту в Южной исправительной колонии №51 в Одессе могла привести служебная халатность ее работников. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Об этом неоднократно сообщалось администрации колонии, но никакой реакции для улучшения условий их проживания заключенные не увидели", - говорится в сообщении.

Таким образом, в действиях работников колонии и других правоохранителей следователи ГБР видят признаки преступления по ч. 2 ст. 367 УК.

Вчера, 27 мая, в одесской тюрьме вспыхнул бунт. Мятежников изолировали, полиция вела переговоры. Омбудсмен заявляла, что во время подавления бунта "нарушения прав заключенных не наблюдалось". 

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Теги: тюрьма, заключенные, колония, бунт
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