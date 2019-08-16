Ультрас устроили побоище в центре Запорожья: фото, видео

В четверг, 15 августа, болельщики луганской "Зари" и софийского ЦСКА подрались в центре Запорожья. Об этом сообщили украинские ультрас на Facebook-странице Troublemakers & Ultras Action.
Сообщается, что фанаты луганской "Зари", запорожского "Металлурга" и криворожского "Кривбасса" атаковали фанатов ЦСКА (София) и ЦСКА (Киев), когда те отдыхали в одном из запорожских баров. В драке использовали камни, пиротехнику и газовые баллончики.
Фото: Troublemakers & Ultras Action/Telegram
Фото: Troublemakers & Ultras Action/Telegram
Фото: Troublemakers & Ultras Action/Telegram
Болгарский спортивный портал Топспорт сообщает, что драку удалось остановить только после вмешательства полиции, которая разъединила оппонентов. Мелкие столкновения болельщиков происходили и до, и после матча. Легкие травмы получили трое фанатов ЦСКА.
Как передает Спорт 24, фанаты софийского клуба открыто придерживаются пророссийских взглядов. Возможно, именно это стало причиной потасовки.
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