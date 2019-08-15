Футбол. Лига Европы. "Заря" успешно сразилась с болгарским ЦСКА

Фрагмент мачта Заря - ЦСКА (фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Луганская "Заря" победила ЦСКА из Софии со счетом 1:0 и вышла в плей-офф Лиги Европы.

С 23-й минуты матча болгарская команда играла в меньшинстве.

Единственный гол в игре на 89-й минуте забил Назарий Русин.

Первый матч между командами завершился ничьей (1:1).

В решающем раунде квалификации Лиги Европы 22 августа "Заря" встретится с победителем пары "Эспаньол" (Испания) - "Люцерн" (Швейцария). Первую игру испанская команда выиграла со счетом 3:0.

13 августа киевское "Динамо" прекратило борьбу в Лиге чемпионов, сыграв в ничью.

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