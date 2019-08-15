Футбол. Лига Европы. "Заря" успешно сразилась с болгарским ЦСКА

Луганская "Заря" победила ЦСКА из Софии со счетом 1:0 и вышла в плей-офф Лиги Европы.
С 23-й минуты матча болгарская команда играла в меньшинстве.
Единственный гол в игре на 89-й минуте забил Назарий Русин.
Первый матч между командами завершился ничьей (1:1).
В решающем раунде квалификации Лиги Европы 22 августа "Заря" встретится с победителем пары "Эспаньол" (Испания) - "Люцерн" (Швейцария). Первую игру испанская команда выиграла со счетом 3:0.
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