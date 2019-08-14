Битва за Лигу чемпионов. "Динамо" vs "Брюгге" - все голы: видео

Футбольный клуб "Динамо Киев" провели ответный матч с бельгийский ФК "Брюге", закончив игру со счетом 3:3. Видео всех голов было опубликовано на YouTube-канале Dukes.

Матч стартовал в 20:30 по киевскому времени на НСК Олимпийский. Хозяева удачно начали, забив гол на пятой минуте матча. Счет открыл Виталий Буяльский.

В конце первого тайма "Динамо" дали возможность "Брюгге" отыграться - Симон Дели сравнял счет ударом головой.

50-я минута принесла Динамо второй гол, который забил Владимир Шепелев.

В концовке матча игра ожесточилась: сначала счет сравняли бельгийцы, а затем закатили мяч в собственные ворота, подарив киевлянам надежду.

Но последнее слово осталось за "Брюгге" - 3:3.

Динамо прекратило борьбу в Лиге чемпионов, сыграв в ничью.