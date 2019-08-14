Битва за Лигу чемпионов. "Динамо" vs "Брюгге" - все голы: видео

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Киевляне сыграли в ничью с бельгийцами в матче квалификации Лиги чемпионов 2019/20 и вылетели из турнира

Футбольный клуб "Динамо Киев" провели ответный матч с бельгийский ФК "Брюге", закончив игру со счетом 3:3. Видео всех голов было опубликовано на YouTube-канале Dukes

Матч стартовал в 20:30 по киевскому времени на НСК Олимпийский. Хозяева удачно начали, забив гол на пятой минуте матча. Счет открыл Виталий Буяльский. 

В конце первого тайма "Динамо" дали возможность "Брюгге" отыграться - Симон Дели сравнял счет ударом головой. 

50-я минута принесла Динамо второй гол, который забил Владимир Шепелев. 

В концовке матча игра ожесточилась: сначала счет сравняли бельгийцы, а затем закатили мяч в собственные ворота, подарив киевлянам надежду.

Но последнее слово осталось за "Брюгге" - 3:3.

Динамо прекратило борьбу в Лиге чемпионов, сыграв в ничью. 

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Теги: футбол, Лига чемпионов, уефа, динамо киев, Брюгге
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