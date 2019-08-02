Футбол. "Динамо" подписало Родригеса: фото

Фото: Facebook "Динамо"
Полузащитник японского "Джубило Ивата" Жерсон Родригес продолжит карьеру в киевском футбольном клубе "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".
Известно, что Родригес подписал с "Динамо" пятилетний контракт и будет выступать под 22-м номером, но финансовые детали сделки пока не сообщаются.
В текущем сезоне Родригес провел 15 матчей за "Джубило Ивата", отметившись пятью забитыми голами.
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