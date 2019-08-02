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Футбол. "Динамо" подписало Родригеса: фото

Футбол. "Динамо" подписало Родригеса: фото - Фото
Жерсон Родригес (фото - Facebook "Динамо")
02.08.2019, 18:55

Жерсон Родригес продолжит карьеру в киевском футбольном клубе "Динамо"

Фото: Facebook "Динамо"

Полузащитник японского "Джубило Ивата" Жерсон Родригес продолжит карьеру в киевском футбольном клубе "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Известно, что Родригес подписал с "Динамо" пятилетний контракт и будет выступать под 22-м номером, но финансовые детали сделки пока не сообщаются.

В текущем сезоне Родригес провел 15 матчей за "Джубило Ивата", отметившись пятью забитыми голами.

Кроме того, сегодня перуанский защитник Карлос Самбрано вернулся в Киев и приступил к тренировкам с "Динамо".

Ранее сегодня сообщалось, что президент "Бешикташа" Фикрет Орман опроверг слухи о переходе Евгения Коноплянки из "Шальке".

До этого стало известно, что футбольный клуб "Карпаты" купил защитника Александра Кучера.

Лидер сборной Бразилии по футболу Дани Алвес ушел из ПСЖ: он подписал долгосрочный контракт с "Сан Паулу".

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