Футбол. "Динамо" подписало Родригеса: фото

Жерсон Родригес (фото - Facebook "Динамо")

Фото: Facebook "Динамо"

Полузащитник японского "Джубило Ивата" Жерсон Родригес продолжит карьеру в киевском футбольном клубе "Динамо". Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Известно, что Родригес подписал с "Динамо" пятилетний контракт и будет выступать под 22-м номером, но финансовые детали сделки пока не сообщаются.

В текущем сезоне Родригес провел 15 матчей за "Джубило Ивата", отметившись пятью забитыми голами.

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