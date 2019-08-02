Лучший игрок Копа Америка вернулся в чемпионат Бразилии: видео

Лидер сборной Бразилии по футболу Дани Алвес подписал долгосрочный контракт с "Сан Паулу". Об этом сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на 3,5 года. В новом клубе защитник будет выступать под десятым номером.

В июле Дани Алвес был признан лучшим игроком Копа Америка-2019. 36-летний бразилец отыграл все 6 матчей на турнире, отметившись 1 голом.

Алвес является самым титулованным футболистом в истории. В активе футболиста 40 трофеев, завоеванных в составе "Севильи", "Барселоны", "Ювентуса", "ПСЖ" и национальной сборной Бразилии.

Фото: Twitter/@Coral

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