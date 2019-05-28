Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 15:25

Футбол. Неймар лишился повязки капитана сборной Бразилии

Футбол. Неймар лишился повязки капитана сборной Бразилии - Фото
Неймар (фото - EPA)

Вместо Неймара капитаном сборной Бразии по футболу Тите назначил Дани Алвеса

Нападающий сборной Бразилии и французского футбольного клуба ПСЖ Неймар не будет капитаном национальной команды. Об этом сообщает Бразильская конфедерация футбола сообщает на сайте.

Главный тренер Тите 26 мая назначил главным тренером вместо неймара Дани Алвеса.

Алвес провел за сборную наибольшее количество матчей среди игроков, вызванных на Кубок Америки - 138.

Последний раз он был капитаном команды в товарищеском матче со сборной Германии в марте прошлого года.

10 мая Федерация футбола Франции на три матча дисквалифицировала Неймара за то, что он ударил болельщика после проигранного Ренну финала Кубка страны.

Инцидент произошел, когда Неймар поднимался на трибуны. Один из болельщиков, стоя радом с проходом, снимал игроков на телефон. Неймар, проходя мимо него, опустил своей рукой телефон мужчины и что-то сказал ему. Фанат ответил, и его реплика, видимо, не понравилась Неймару, потому что он ударил мужчину в подбородок и пошел дальше.

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, Неймар, Дани Алвес
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 