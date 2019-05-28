Футбол. Неймар лишился повязки капитана сборной Бразилии

Неймар (фото - EPA)

Нападающий сборной Бразилии и французского футбольного клуба ПСЖ Неймар не будет капитаном национальной команды. Об этом сообщает Бразильская конфедерация футбола сообщает на сайте.

Главный тренер Тите 26 мая назначил главным тренером вместо неймара Дани Алвеса.

Алвес провел за сборную наибольшее количество матчей среди игроков, вызванных на Кубок Америки - 138.

Последний раз он был капитаном команды в товарищеском матче со сборной Германии в марте прошлого года.

10 мая Федерация футбола Франции на три матча дисквалифицировала Неймара за то, что он ударил болельщика после проигранного Ренну финала Кубка страны.

Инцидент произошел, когда Неймар поднимался на трибуны. Один из болельщиков, стоя радом с проходом, снимал игроков на телефон. Неймар, проходя мимо него, опустил своей рукой телефон мужчины и что-то сказал ему. Фанат ответил, и его реплика, видимо, не понравилась Неймару, потому что он ударил мужчину в подбородок и пошел дальше.