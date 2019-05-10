Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футболист ударил болельщика после матча против Ренна в финале Кубка Франции

Реклама
Реклама

Федерация футбола Франции на три матча дисквалифицировала нападающего ПСЖ Неймара за то, что он ударил болельщика после проигранного Ренну финала Кубка страны. Об этом сообщается на сайте ФФФ.

Бразильский футболист сможет сыграть против Анже в 36-м туре французской Лиги 1, затем он пропустит два оставшихся матча национального первенства против Дижона и Реймса.

Реклама

Также ему запрещено участвовать в поединке за Суперкубок страны накануне новой кампании против того же Ренна.

Инцидент произошел, когда Неймар поднимался на трибуны. Один из болельщиков, стоя радом с проходом, снимал игроков на телефон. Неймар, проходя мимо него, опустил своей рукой телефон мужчины и что-то сказал ему. Фанат ответил, и его реплика, видимо, не понравилась Неймару, потому что он ударил мужчину в подбородок и пошел дальше.

Экс-игрок испанской "Барселоны" и английского "Манчестер Сити" Яя Туре завершил карьеру футболиста и планирует тренировать команду уже летом. 

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, ПСЖ, Неймар, болельщик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Неймар пропустит три матча из-за нападения на болельщика: видео
Неймар пропустит три матча из-за нападения на болельщика: видео
"Сдайте ключ и вперед": Зеленский обратился к Порошенко - видео
"Сдайте ключ и вперед": Зеленский обратился к Порошенко - видео
Президента Филиппин во время выступления атаковал таракан: видео
Президента Филиппин во время выступления атаковал таракан: видео
Транспорт Закрытия ж/д сообщения с Россией скорее всего не будет: Омелян
Омелян Зеленскому о Коломойском: не допустите эпохи мародерства
Транспорт Омелян Зеленскому о Коломойском: не допустите эпохи мародерства
Киевхлеб вляпался в историю с эротической рекламой. Как же так?
Мнение Киевхлеб вляпался в историю с эротической рекламой. Как же так?
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Неймар пропустит три матча из-за нападения на болельщика: видео
Неймар пропустит три матча из-за нападения на болельщика: видео
"Сдайте ключ и вперед": Зеленский обратился к Порошенко - видео
"Сдайте ключ и вперед": Зеленский обратился к Порошенко - видео 19:14
Президента Филиппин во время выступления атаковал таракан: видео
Президента Филиппин во время выступления атаковал таракан: видео 16:33
Музыка. Британский певец снял клип с украинским гопаком: видео
Музыка. Британский певец снял клип с украинским гопаком: видео 14:50
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 