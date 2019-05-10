Неймар пропустит три матча из-за нападения на болельщика: видео

Федерация футбола Франции на три матча дисквалифицировала нападающего ПСЖ Неймара за то, что он ударил болельщика после проигранного Ренну финала Кубка страны. Об этом сообщается на сайте ФФФ.

Бразильский футболист сможет сыграть против Анже в 36-м туре французской Лиги 1, затем он пропустит два оставшихся матча национального первенства против Дижона и Реймса.

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Также ему запрещено участвовать в поединке за Суперкубок страны накануне новой кампании против того же Ренна.

Инцидент произошел, когда Неймар поднимался на трибуны. Один из болельщиков, стоя радом с проходом, снимал игроков на телефон. Неймар, проходя мимо него, опустил своей рукой телефон мужчины и что-то сказал ему. Фанат ответил, и его реплика, видимо, не понравилась Неймару, потому что он ударил мужчину в подбородок и пошел дальше.

Экс-игрок испанской "Барселоны" и английского "Манчестер Сити" Яя Туре завершил карьеру футболиста и планирует тренировать команду уже летом.