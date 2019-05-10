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10.05.2019, 16:44

Яя Туре завершил карьеру футболиста и может тренировать в Украине

Яя Туре завершил карьеру футболиста и может тренировать в Украине - Фото
Яя Туре (Фото - EPA)

Экс-игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" уже получил тренерскую лицензию

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Экс-игрок испанской "Барселоны" и английского "Манчестер Сити" Яя Туре завершил карьеру футболиста и планирует тренировать команду уже летом, сообщает его агент Дмитрий Селюк в интервью Sport24.

Яя уже получил тренерскую лицензию и с июня может работать как второй тренер в любой команде. Он собирается перейти в клуб, "где будет выполнять работу не только второго тренера, но и функции советника спортивного директора или президента по спортивной части". 

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Экс-игрок может тренировать украинскую команду. "Яя недавно провел мастер-класс в киевском "Динамо", где им все остались очень довольны", - рассказал агент.

Напомним, ранее "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом полуфинале Лиги чемпионов. 

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Теги: футбол, яя туре
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