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"Блоха" Лео Месси забил 600-й гол за каталонцев, затратив на это 683 матча

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Вчера, 1 мая, в первом матче полуфинала Лиги чемпионов каталонская "Барселона" разгромила английский "Ливерпуль" на своем домашнем стадионе "Камп Ноу" - 3:0.

Мерсисайдцы резво начали встречу, но хозяева быстро разогрелись и начали понемногу делать вылазки в чужую штрафную. На 26-й минуте Суарес заколотил мяч в сетку после флангового прострела Альбы слева - 1:0. У Мане был момент до перерыва, но он его упустил.

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Так же, как и в начале игры, "Ливер" снова заиграл остро во втором тайме - но без голевого эффекта. Сработало правило: не забиваешь ты, забивают тебе. На 75-й минуте встречи звезда команды Месси удвоил счет - 2:0, а чуть погодя, на 82-й, красиво его утроил со штрафного - 3:0.

С этим неутешительным для гостей результатом встреча и закончилась: Мане и Сахал так и не смогли оформить гол престижа, хотя имели моменты. 7 мая в Ливерпуле у них будут новые шансы.

8 мая "Аякс" примет на своем поле "Тоттэнхем" - это второй полуфинал Лиги чемпионов.

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"Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом полуфинале ЛЧ - видео

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Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, Ливерпуль, Лига чемпионов, матч
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