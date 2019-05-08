Андрей Шевченко вошел в топ-100 футболистов мира за 25 лет: видео

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В мировом рейтинге FourFourTwo из 101 футболиста украинец Андрей Шевченко занимает 52-е место

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Бывший игрок, а теперь главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко попал в список лучших футболистов мира за последние 25 лет по версии авторитетного издания FourFourTwo. Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

"Андрей Шевченко включен в число лучших игроков мира за последние четверть века. Футбольное издание FourFourTwo в свежем выпуске журнала поставило Шевченко на 52 позицию в списке, куда попал 101 футболист", - сказано в сообщении.

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Ранее учитель легендарного Шевченко, бывший главный тренер киевского ФК "Динамо" Валерий Лобановский вошел в десятку лучших в мире специалистов по версии France Football.

Шевченко в свое время выступал "Динамо", "Милан" и "Челси". Заслуженный мастер спорта Украины с 2003 года. Обладатель Золотого мяча и высшей государственной награды Герой Украины. В 2003 году стал первым украинцев, который выиграл Лигу чемпионов.

Фото: ФФУ

Видео: YouTube / Футбольні цікавинки

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Теги: рейтинг, футболист, андрей шевченко, FourFourTwo
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