Лобановский - в топ-10 лучших тренеров в истории футбола: видео

Бывший главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Валерий Лобановский вошел в десятку лучших в мире специалистов по версии France Football.

Список возглавил голландец Ринус Михелс, который тренеровал "Аякс" и "Барселону" в 70-е годы прошлого века. На второе место французы поставили бывшего тренера английского "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона. Тройку лидеров замыкает итальянский профессионал Ариго Сакки.

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Легенда советского и украинского футбола Лобановский на шестом месте в списке.

В Топ-10 рейтинга France Football вошли:

1. Ринус Михелс (Нидерланды);

2. Алекс Фергюсон (Шотландия);

3. Арриго Сакки (Италия);

4. Йохан Кройфф (Нидерланды);

5. Хосеп Гвардиола (Испания);

6. Валерий Лобановский (СССР / Украина);

7. Эленио Эррера (Аргентина / Франция);

8. Карло Анчелотти (Италия);

9. Эрнст Хаппель (Австрия);

10. Билл Шенкли (Шотландия).

В честь экс-тренера "Динамо" в Киеве назван стадион. Там же стоит и памятник ему.