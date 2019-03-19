Лобановский - в топ-10 лучших тренеров в истории футбола: видео

Бывший главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Валерий Лобановский вошел в десятку лучших в мире специалистов по версии France Football.
Список возглавил голландец Ринус Михелс, который тренеровал "Аякс" и "Барселону" в 70-е годы прошлого века. На второе место французы поставили бывшего тренера английского "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона. Тройку лидеров замыкает итальянский профессионал Ариго Сакки.
Легенда советского и украинского футбола Лобановский на шестом месте в списке.
В Топ-10 рейтинга France Football вошли:
1. Ринус Михелс (Нидерланды);
2. Алекс Фергюсон (Шотландия);
3. Арриго Сакки (Италия);
4. Йохан Кройфф (Нидерланды);
5. Хосеп Гвардиола (Испания);
6. Валерий Лобановский (СССР / Украина);
7. Эленио Эррера (Аргентина / Франция);
8. Карло Анчелотти (Италия);
9. Эрнст Хаппель (Австрия);
10. Билл Шенкли (Шотландия).
В честь экс-тренера "Динамо" в Киеве назван стадион. Там же стоит и памятник ему.