Лобановский - в топ-10 лучших тренеров в истории футбола: видео

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Авторитетный журнал France Football опубликовал рейтинг лучших тренеров в истории футбола

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Бывший главный тренер киевского футбольного клуба "Динамо" Валерий Лобановский вошел в десятку лучших в мире специалистов по версии France Football.

Список возглавил голландец Ринус Михелс, который тренеровал "Аякс" и "Барселону" в 70-е годы прошлого века. На второе место французы поставили бывшего тренера английского "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона. Тройку лидеров замыкает  итальянский профессионал Ариго Сакки.

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Легенда советского и украинского футбола Лобановский на шестом месте в списке.

В Топ-10 рейтинга France Football вошли:

1. Ринус Михелс (Нидерланды);
2. Алекс Фергюсон (Шотландия);
3. Арриго Сакки (Италия);
4. Йохан Кройфф (Нидерланды);
5. Хосеп Гвардиола (Испания);
6. Валерий Лобановский (СССР / Украина);
7. Эленио Эррера (Аргентина / Франция);
8. Карло Анчелотти (Италия);
9. Эрнст Хаппель (Австрия);
10. Билл Шенкли (Шотландия). 

В честь экс-тренера "Динамо" в Киеве назван стадион. Там же стоит и памятник ему.

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Теги: динамо, тренер, валерий лобановский
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