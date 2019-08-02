Президент "Бешикташа" опроверг слухи о переходе Коноплянки

Евгений Коноплянка (фото - EPA)

Полузащитник немецкого футбольного клуба "Шальке", украинец Евгений Коноплянка, вероятно, покинет свой нынешний клуб этим летом. Однако президент турецкого "Бешикташа" Фикрет Орман опроверг слухи о том, что Коноплянка переходит к ним, пишет iSport.

Орман сказал, что "Бешикташ" не спешит заключать сделки с новыми футболистами.

"Я слышал, что Коноплянка должен приехать сегодня в Стамбул в 18:30. Буду с вами откровенен, что если верить всему, что пишут в СМИ, то в "Бешикташ" ежедневно приходит какой-то новый футболист. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что возможное прибытие Коноплянки в Турцию не имеет ничего общего с "Бешикташем". Мы активно работаем на трансферном рынке. У нас есть еще около месяца, поэтому мы и не спешим", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" и "Шальке" согласовали пункт контракта, который задерживал переезд Коноплянки в Турцию и что турецкий клуб согласовал с украинцем личный контракт на три года с зарплатой 2,5 млн евро за сезон.

Сегодня стало известно, что футбольный клуб "Карпаты" купил защитника Александра Кучера.