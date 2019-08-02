Футбол. "Карпаты" купили бывшего защитника "Шахтера"

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Футбольный клуб "Карпаты" купили защитника Александра Кучера. Опытный игрок будет защищать "цвета" львовян под пятым номером весь следующий год. Об этом сообщает на сайте ФК "Карпаты".

Александр Кучер - родился 22 октября 1982 года в Киеве. Первым местом, где Кучер начал играть в футбол стала столичная школа "Атлет".

На профессиональном уровне футболист дебютировал в харьковском "Арсенале". Позже Кучер выступал за донецкий "Металург", армянский "Бананц" и харьковский "Металург".

В мае 2006 года игрок подписал договор с донецким "Шахтером", где Кучер сыграл 11 сезонов, выиграв все возможные украинские трофеи, добыв кубок УЕФА и приняв участие в Лиге чемпионов.

Защитник сыграл более 50 матчей за национальную сборную Украины.

Последние два сезона Кучер провел в турецком "Кайсериспоре".

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