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Футбол. "Карпаты" купили бывшего защитника "Шахтера"

Футбол. "Карпаты" купили бывшего защитника "Шахтера" - Фото
Фото: скриншот из видео
02.08.2019, 14:09

36-летний Александр Кучер отыграл в донецком "Шахтере" 11 сезонов

Футбольный клуб "Карпаты" купили защитника Александра Кучера. Опытный игрок будет защищать "цвета" львовян под пятым номером весь следующий год. Об этом сообщает на сайте ФК "Карпаты"

Александр Кучер - родился 22 октября 1982 года в Киеве. Первым местом, где Кучер начал играть в футбол стала столичная школа "Атлет". 

На профессиональном уровне футболист дебютировал в харьковском "Арсенале". Позже Кучер выступал за донецкий "Металург", армянский "Бананц" и харьковский "Металург". 

В мае 2006 года игрок подписал договор с донецким "Шахтером", где Кучер сыграл 11 сезонов, выиграв все возможные украинские трофеи, добыв кубок УЕФА и приняв участие в Лиге чемпионов.

Защитник сыграл более 50 матчей за национальную сборную Украины. 

Последние два сезона Кучер провел в турецком "Кайсериспоре". 

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спорт футбол александр кучер
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