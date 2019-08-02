Футбол. "Заря" прошла в очередной раунд Лиги Европы - видео

Луганский футбольный клуб "Заря" пробился в третий квалификационный раунд Лиги Европы, с минимальным счетом победив вчера, 1 августа, в ответном матче черногорский "Будучность".

Встреча состоялась в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена", а гол на свой счет записал Артем Громов с передачи Максима Лунева. Произошло это на 32-й минуте.

Черногорцы отреагировали на конфуз нервной игрой: Джукич сыграл опасно против автора гола, получил второй "горчичник" и ушел с поля. Божович возмутился, повздорил с арбитром - и также был удален. Ближе к концу матча "Заря" стала играть на удержание, и черногорцы "прессанули" хозяев, однако успеха не снискали.

Полностью ответный матч можно посмотреть на YouTube по этой ссылке.

В очередном квалифайн-раунде команда Виктора Скрипника сыграет с болгарским вице-чемпионом "ЦСКА" (София). Эта команда проиграла хорватскому "Осиеку" в первом матче, а в ответном прошла дальше только по пенальти.

Первый матч состоится 8 августа в Софии на стадионе "Болгарской армии".

Читайте также: Определились все пары третьего отборочного этапа Лиги чемпионов

Видео: Football Hub