Определились все пары третьего отборочного этапа Лиги чемпионов

Фото: Facebook Лиги чемпионов

После вчерашних матчей второго отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов-2019/2020 определились все пары третьего этапа квалификации, с которого начнет путь к трофею и украинский вице-чемпион "Динамо" (Киев).

Первые матчи - 6/7 августа, ответные - 13-го.

Клубы, которые вылетят на этом этапе, попадут в Лигу Европы.

На днях киевское "Динамо" взяло украинский Суперкубок, победив "Шахтер".

Путь чемпионов:

"ПАОК" (Греция) - "Аякс" (Нидерланды)

"Клуж" (Румыния) - "Селтик" (Шотландия)

"АПОЭЛ" (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан)

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия)

"Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания)

Путь представителей лиг:

"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина)

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция)

"Базель" (Швейцария) - "ЛАСК" (Австрия)

"Краснодар" (РФ) - "Порту" (Португалия)

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