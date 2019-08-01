Определились все пары третьего отборочного этапа Лиги чемпионов

После вчерашних матчей второго отборочного раунда футбольной Лиги чемпионов-2019/2020 определились все пары третьего этапа квалификации, с которого начнет путь к трофею и украинский вице-чемпион "Динамо" (Киев).
Первые матчи - 6/7 августа, ответные - 13-го.
Клубы, которые вылетят на этом этапе, попадут в Лигу Европы.
На днях киевское "Динамо" взяло украинский Суперкубок, победив "Шахтер".
Путь чемпионов:
"ПАОК" (Греция) - "Аякс" (Нидерланды)
"Клуж" (Румыния) - "Селтик" (Шотландия)
"АПОЭЛ" (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан)
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия)
"Марибор" (Словения) - "Русенборг" (Норвегия)
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания)
Путь представителей лиг:
"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина)
"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция)
"Базель" (Швейцария) - "ЛАСК" (Австрия)
"Краснодар" (РФ) - "Порту" (Португалия)
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