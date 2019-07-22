Футбол. Определился первый соперник "Динамо" по Лиге чемпионов

Фото: Facebook Лиги чемпионов

Киевский футбольный клуб "Динамо" узнал своего соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сезона 2019/20.

По результатам жеребьевки, "бело-синие" встретятся с бельгийским "Брюгге".

Сегодня в Ньоне определились все соперники отборочного раунда.

Путь чемпионов:

"Клуж"/"Маккаби"-"Селтик Нымме Калью";

АПОЭЛ/"Сутьеска"-"Дандолк/Карабах";

ПАОК-"Аякс";

"Динамо Загреб"/"Сабуртало"-"Валлетта"/"Ференцварош";

"Марибор"/АИК-БАТЭ/"Русенборг";

"Црвена Звезда"/ХИК-"Копенгаген"/ТНС;

Путь представителей лиг:

"Истамбул"-"Виктория"/"Олимпиакос";

"Краснодар"-"Порту";

"Брюгге"-"Динамо";

ПСВ/"Базель"-ЛАСК.

Первые матчи сыграют 6-7-го августа, а ответные - 13-го.

Победители этой стадии выйдут в четвертый квалификационный раунд, жеребьевка которого состоится 15 августа.