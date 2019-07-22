Футбол. Определился первый соперник "Динамо" по Лиге чемпионов

Киевский футбольный клуб "Динамо" узнал своего соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов сезона 2019/20.
По результатам жеребьевки, "бело-синие" встретятся с бельгийским "Брюгге".
Сегодня в Ньоне определились все соперники отборочного раунда.
Путь чемпионов:
"Клуж"/"Маккаби"-"Селтик Нымме Калью";
АПОЭЛ/"Сутьеска"-"Дандолк/Карабах";
ПАОК-"Аякс";
"Динамо Загреб"/"Сабуртало"-"Валлетта"/"Ференцварош";
"Марибор"/АИК-БАТЭ/"Русенборг";
"Црвена Звезда"/ХИК-"Копенгаген"/ТНС;
Путь представителей лиг:
"Истамбул"-"Виктория"/"Олимпиакос";
"Краснодар"-"Порту";
"Брюгге"-"Динамо";
ПСВ/"Базель"-ЛАСК.
Первые матчи сыграют 6-7-го августа, а ответные - 13-го.
Победители этой стадии выйдут в четвертый квалификационный раунд, жеребьевка которого состоится 15 августа.