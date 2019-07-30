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Двое футболистов "Динамо" вошли в топ-50 молодых талантов

Двое футболистов "Динамо" вошли в топ-50 молодых талантов - Фото
Денис Попов (фото - dynamo.kiev.ua)
30.07.2019, 15:52

В список вошли Попов и Цитаишвили

Футболисты "Динамо" (Киев) Денис Попов и Георгий Цитаишвили вошли в перечень спортсменов, "которые могут выстрелить в новом сезоне", опубликованном на сайте УЕФА.

20-летний Попов охарактеризован как "надежный центральный защитник, специалист по отборам". "На золотом для украинцев ЧМ-2019 среди юношей до 20 лет забил три мяча головой", - отмечает также УЕФА.

18-летний Цитаишвили – "взрывной вингер; лучше всего о нем скажет гол после сольного прохода в победном финале ЧМ-2019 среди молодежи до 20 лет".

Ранее сегодня сообщалось, что Всемирная федерация мини-футбола (WMF) приняла решение предоставить Киеву право проведения чемпионата мира по мини-футболу 2021 года. 

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футбол динамо денис попов георгий цитаишвили
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