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Киев примет чемпионат мира по мини-футболу в 2021 году

Киев примет чемпионат мира по мини-футболу в 2021 году - Фото
Фото: Facebook/Федерація міні-футболу України
30.07.2019, 13:53

За право проведения мирового первенства украинская заявка боролась со столицей Сенегала Дакаром

Всемирная федерация мини-футбола (WMF) приняла решение предоставить Киеву право проведения чемпионата мира по мини-футболу 2021 года. Соответствующие заявления были сделаны на официальных Facebook-страницах Всемирной федерации мини-футбола и Федерации мини-футбола Украины.

"Это решение - результат признания успеха нашей страны в развитии и популяризации мини - футбола", - прокомментировал событие президент федерации мини-футбола Украины Евгений Донцов, отметив содействие мэра столицы Виталия Кличко.

В мае Киев уже принимал соревнования по мини-футболу. В Кубке мера приняли участие сборные Украины, Англии, Хорватии, Швейцарии, Румынии и Ирландии. В этом году мировое первенство пройдет в австралийском Перте с 1 по 11 ноября. Сборная Украины – среди участников соревнований. Чемпионат мира в Киеве будет четвертым в истории мини-футбола. Ранее на мундиалях побеждали Чехия и США.

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