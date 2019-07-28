Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. Суперкубок едет в Киев, "Динамо" победило "Шахтер"

Футбол. Суперкубок едет в Киев, "Динамо" победило "Шахтер" - Фото
Фото: Facebook "Динамо"
28.07.2019, 23:25

Киевский футбольный клуб выиграл свой первый трофей в новом сезоне

Киевский футбольный клуб "Динамо" выиграл первый трофей сезона, обыграв в Одессе "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины со счетом 2:1. Об этом пишет iSport.

С первых минут дончане захватили преимущество и на пятой минуте Марлос хорошо пробивал в верхний угол ворот - Бойко выручил "Динамо". После этого "горняки" провели еще несколько опасных атак после ошибок киевлян в обороне, а те лишь к середине тайма начали создавать остроту у ворот противника.

Сперва, Беньямин Вербич вырвался на ударную позицию в чужой штрафной и пробил - противник заблокировал удар. А уже через несколько минут, Артем Беседин плотно пробил с острого угла, но Андрей Пятов был на месте. "Шахтер" немного утратил контроль над игрой, но смог создать момент в ответ - Исмаили получил роскошную передачу из глубины, но Денис Бойко вовремя сократил угол обстрела и команду спас.

Казалось, что команды уйдут на перерыв без голов, но уже в компенсированное время Алан Патрик оказался первым на подборе в чужой штрафной и пробил точно в дальний угол ворот. 0:1.

Во втором тайме "Шахтер" продолжил доминировать на поле, Марлос имел несколько моментов для взятия ворот, но не использовал их. "Динамо" уступало в счете вплоть до 80-й минуты, когда Никита Бурда отличился после подачи углового. А уже спустя три минуты Денис Гармаш здорово принял мяч на грудь в штрафной площади соперника и в падении протолкнул мяч в ворота - Андрей Пятов не смог выручить свою команду.

"Шахтер" пытался спасти матч, но не сумел - победа "Динамо" 2:1.

Напишите нам
футбол динамо шахтер
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 