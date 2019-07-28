Футбол. Суперкубок едет в Киев, "Динамо" победило "Шахтер"

Фото: Facebook "Динамо"

Киевский футбольный клуб "Динамо" выиграл первый трофей сезона, обыграв в Одессе "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины со счетом 2:1. Об этом пишет iSport.

С первых минут дончане захватили преимущество и на пятой минуте Марлос хорошо пробивал в верхний угол ворот - Бойко выручил "Динамо". После этого "горняки" провели еще несколько опасных атак после ошибок киевлян в обороне, а те лишь к середине тайма начали создавать остроту у ворот противника.

Сперва, Беньямин Вербич вырвался на ударную позицию в чужой штрафной и пробил - противник заблокировал удар. А уже через несколько минут, Артем Беседин плотно пробил с острого угла, но Андрей Пятов был на месте. "Шахтер" немного утратил контроль над игрой, но смог создать момент в ответ - Исмаили получил роскошную передачу из глубины, но Денис Бойко вовремя сократил угол обстрела и команду спас.

Казалось, что команды уйдут на перерыв без голов, но уже в компенсированное время Алан Патрик оказался первым на подборе в чужой штрафной и пробил точно в дальний угол ворот. 0:1.

Во втором тайме "Шахтер" продолжил доминировать на поле, Марлос имел несколько моментов для взятия ворот, но не использовал их. "Динамо" уступало в счете вплоть до 80-й минуты, когда Никита Бурда отличился после подачи углового. А уже спустя три минуты Денис Гармаш здорово принял мяч на грудь в штрафной площади соперника и в падении протолкнул мяч в ворота - Андрей Пятов не смог выручить свою команду.

"Шахтер" пытался спасти матч, но не сумел - победа "Динамо" 2:1.