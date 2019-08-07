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Футбол. Тренер "Брюгге": "Динамо" нас ничем не удивило

Футбол. Тренер "Брюгге": "Динамо" нас ничем не удивило - Фото
Филипп Клеман. Фото: скриншот из видео
07.08.2019, 10:26

Филипп Клеман заявил, что бельгийцы остались довольны результатом

Главный тренер бельгийского футбольного клуба "Брюгге" Филипп Клеман заявил, что он особенно доволен первым таймом игры с киевским "Динамо", прошедшей 6 августа. Об этом сообщает iSport.ua.

"Динамо" нас не удивило. Мы хорошо изучили соперника, знали, что нас ждет. У "Динамо" много разных качеств, но мы постарались лишить соперника их лучших качеств", - заявил Клеман. 

По его словам, "Брюгге" остались довольны результатом: "Счет 1:0 - это хороший результат". 

Тренер бельгийцев надеется, что в ответном матче в Киеве "Брюгге" возьмет хотя бы такой же счет. 

6 августа, киевский футбольный клуб встретился с бельгийцами. Игра была динамичной и зрелищной с самого начала, "Динамо" активно атаковало. На 36-й минуте "Брюгге" открыл счет

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спорт футбол динамо киев Брюгге филипп клеман
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