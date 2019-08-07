Футбол. Тот самый пенальти от "Брюгге" в "ворота "Динамо": видео

Киевское "Динамо", вчера, 6 августа, открыло свой еврокубковый сезон. "Бело-синие" в гостях сыграли с "Брюгге". К сожалению, матч закончился поражением, но главный тренер "Динамо" отметил, что команда сыграла неплохо и в частности второй тайм вселяет в него оптимизм. Об этом пишет iSport.

"Матч начали хорошо. Контролировали игру первые 15 минут. Беседин создал момент, но не завершил его. Однако потом опытные футболисты допускали невынужденные ошибки в центральной зоне при выходе из обороны в атаку. Начали торопиться, перехватывали мяч и сразу его теряли. Второй тайм получился без центра поля. Было много моментов - атака была то на одни ворота, то на другие. В конце у нас было два прекрасных момента, когда мы выбегали в контратаки. Однако не было последнего паса и завершающего удара. Второй тайм вселяет оптимизм перед ответной игрой в Киеве", - сказал Хацкевич.

Он отметил игру новичка Жерсона Родригеса: "Жерсон усилил игру, цеплялся за мячи. Видно, что он в хорошем состоянии. Как показал второй тайм - он очень качественное усиление в атаке. Приобретение для нас".

Главного тренера спросили о тяжелом графике, ведь "Динамо" четыре последних матча провело на выезде.

"Так сложился календарь, да, мы больше находимся в самолетах. Но как показал второй тайм, команда достаточно хорошо готова функционально", - ответил наставник.