Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. "Динамо" встретилось с "Брюгге" в квалификации ЛЧ

Футбол. "Динамо" встретилось с "Брюгге" в квалификации ЛЧ - Фото
Фото: Facebook "Динамо"
06.08.2019, 23:45

Киевляне минимально проиграли в гостях бельгийскому клубу в первом третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

Киевский футбольный клуб "Динамо" сегодня, 6 августа. начал еврокубковый сезон матчем с "Брюгге". К сожалению, киевляне проиграли с минимальным счетом.

Игра была динамичной и зрелищной с самого начала, "Динамо" активно атаковало. На 12 минуте Буяльский хорошо прострелил по воротам соперника, но удар заблокировал защитник "Брюгге".

Затем на 21 минуте Буяльский снова опасно атаковал - тут вовремя сработал вратарь.

После этого контроль над мячом постепенно перешел к хозяевам. На 30 минуте Вормер опасно подал в штрафную - защита "Динамо" была на месте.

34 минута - Буяльский получил травму и покинул поле.

А через две минуты арбитр назначил весьма спорный пенальти в ворота киевлян. Согласно его решению, сфолил Караваев в штрафной.

И "Брюгге" открыл счет.

На 42-43 минутах бельгийцы могли бы удвоить преимущество, но Денис Бойко показал два отличных сейва.

Судья добавил минуту к основному времени первого тайма, но ничего примечательного за это время не произошло.

После перерыва на поле вместо Артема Беседина вышел новичок "Динамо" Жерсон Родригес - и мгновенно включился в игру. На 55 минуте он обыграл Дели и вышел один на один с голкипером, но тот смог вынести мяч. 

Через 10 минут - снова классный удар Родригеса. На этот раз "Брюгге" спас Митрович.

70 минута - Бойко забрал мяч после удара Тау.

С этого момента киевляне больше контролировали игру, Родригес показал еще одну отличную атаку. У хозяев был один опасный момент на 82 минуте - к счастью, Схрейверс пробил в левый угол неточно.

Стоит отметить, что грубили на поле во втором тайме в основном бельгийцы, однако арбитр не всегда на это реагировал. Он добавил две минуты к основному времени, и "Динамо" изо всех сил пыталось сравнять счет.

Увы, не получилось. 1:0 в пользу "Брюгге", ждем ответного матча в Киеве.

Напишите нам
футбол динамо Брюгге
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 