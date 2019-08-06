Футбол. "Динамо" встретилось с "Брюгге" в квалификации ЛЧ

Фото: Facebook "Динамо"

Киевский футбольный клуб "Динамо" сегодня, 6 августа. начал еврокубковый сезон матчем с "Брюгге". К сожалению, киевляне проиграли с минимальным счетом.

Игра была динамичной и зрелищной с самого начала, "Динамо" активно атаковало. На 12 минуте Буяльский хорошо прострелил по воротам соперника, но удар заблокировал защитник "Брюгге".

Затем на 21 минуте Буяльский снова опасно атаковал - тут вовремя сработал вратарь.

После этого контроль над мячом постепенно перешел к хозяевам. На 30 минуте Вормер опасно подал в штрафную - защита "Динамо" была на месте.

34 минута - Буяльский получил травму и покинул поле.

А через две минуты арбитр назначил весьма спорный пенальти в ворота киевлян. Согласно его решению, сфолил Караваев в штрафной.

И "Брюгге" открыл счет.

На 42-43 минутах бельгийцы могли бы удвоить преимущество, но Денис Бойко показал два отличных сейва.

Судья добавил минуту к основному времени первого тайма, но ничего примечательного за это время не произошло.

После перерыва на поле вместо Артема Беседина вышел новичок "Динамо" Жерсон Родригес - и мгновенно включился в игру. На 55 минуте он обыграл Дели и вышел один на один с голкипером, но тот смог вынести мяч.

Через 10 минут - снова классный удар Родригеса. На этот раз "Брюгге" спас Митрович.

70 минута - Бойко забрал мяч после удара Тау.

С этого момента киевляне больше контролировали игру, Родригес показал еще одну отличную атаку. У хозяев был один опасный момент на 82 минуте - к счастью, Схрейверс пробил в левый угол неточно.

Стоит отметить, что грубили на поле во втором тайме в основном бельгийцы, однако арбитр не всегда на это реагировал. Он добавил две минуты к основному времени, и "Динамо" изо всех сил пыталось сравнять счет.

Увы, не получилось. 1:0 в пользу "Брюгге", ждем ответного матча в Киеве.