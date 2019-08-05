Футбол. "Брюгге" взяли вратаря "Ливерпуля" перед игрой с "Динамо"

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Бельгийский футбольный клуб "Брюгге", с которым завтра столкнется киевский "Динамо", купили нового голкипера - Симона Миньоле, играющего за ФК "Ливерпуль". Об этом сообщает The Telegraph.

"Брюгге" подписали контракт с вратарем до 2024 года.

Симон Миньоле - бельгийский футболист, голкипер ФК "Ливерпуль" и сборной Бельгии. Начал заниматься футболом в 1994 году в одной из местных школ.

В 1998 году перешёл в футбольную школу команды «Сент-Трюйден». Дебютировал в составе команды в 2005 году.11 апреля 2009 года, в матче второй бельгийской лиги с командой «Ронсе» (5:1), Миньоле забил один из голов матча. По итогам сезона 2009/2010 Симон был признан голкипером года в Бельгии.

25 июня 2013 года Миньоле на пять лет подписал контракт с «Ливерпулем». Зарплата вратаря в новом клубе составляет около 50 тысяч фунтов в неделю.

5 августа стало известно, что "Динамо" взяли с собой на игру с "Брюгге" нового форварда Жорсена Родригеса.