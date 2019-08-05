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Футбол. Родригес уже отправился с бело-синими на матч в Бельгию

Футбол. Родригес уже отправился с бело-синими на матч в Бельгию - Фото
Фото: скриншот из видео
05.08.2019, 11:50

Жерсон Родригес подписал контракт с киевлянами всего лишь три дня назад

Киевский футбольный клуб "Динамо" отправился в Бельгию на первый матч трех-квалификационного раунда Лиги чемпионов с местным ФК "Брюгге". Об этом ФК "Динамо" сообщил в Twitter.

В составе делегации бело-синих оказался и новоиспеченный игрок киевлян - Жерсон Родригес, подписавший контракт менее недели назад. Матч в Бельгии будет дебютом нападающего в составе "Динамо".

Матч между "Динамо" и бельгийским "Брюгге" состоится завтра в 21:30 по киевскому времени.   

Жерсон Родригес - родился 20 июня 1995 года в Прагале, Португалия. На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2012 - 2013 годов, сыграв два матча и забив один гол за клуб «Свифт Эсперанж» во второй лиге Люксембурга.

Родригес привлек внимание представителей "Динамо" своими удачными выступлениями за сборную Люксембурга, в частности в играх против сборной Украины.

Контракт с "Динамо" нападающий заключил на пять лет. 

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динамо киев Жерсон Родригес
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