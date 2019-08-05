Футбол. "Мансити" взял Суперкубок после серии пенальти: видео

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В матче за Суперкубок все "горожане" были точны с с 11-метровой точки, в том числе украинец Александр Зинченко

Новый сезон-2019/20 начался поединком за Суперкубок Англии между серебряным призером прошлого розыгрыша АПЛ "Ливерпулем" и чемпионом "Манчестер Сити", пишет iSport.

Явным фаворитом в данном поединке считались подопечные Пепа Гвардиолы.

Уже на четвертой минуте возник первый по-настоящему опасный момент. Сначала Стерлинг обокрал Гомеса и отпасовал на Сане, который сблизился с Алиссоном и пробил в ближний угол - мяч попал в сетку с внешней стороны.

На 12-й минуте матча Рахим Стерлинг решил наказать своих оппонентов за упущенные возможности и забил гол после скидки от Бернарду Силвы, проткнув Алиссона с линии вратарской - 0:1.

После этого в игре настало затишье. Главная звезда Ливерпуля Мо Салах несколько раз обыгрывал украинца Александра Зинченко и прорывался к воротам, но, к несчастью, был неточен.

Во втором тайме Зинченко стал намного надежнее действовать в обороне и все больше подключаться к атаке.

Счет сравнял "Ливерпуль" только на 77 минуте. После стандарта Вирджил Ван Дейк отпасовал на Матипа, который из пределов вратарской в воздухе переиграл Отаменди и отправил мяч в сетку - 1:1.

В последние десять минут у ворот "небесно-голубых" творился настоящий хаос - "Ливерпуль" пытался вырвать победу. А на 90+2 минуте матча Салах ворвался во владения Клаудио и со второй попытки смог переиграть чилийского кипера, однако Кайл Уокер догнал мяч и "ножницами" выбил его.

Затем настало время послематчевых пенальти. Все игроки МС, в т.ч. и Зинченко, были точны. А вот команду Клоппу подвел Вейналдум.

Решающий удар исполнил Габриэль Жезус.

Таким образом, "Манчестер Сити" стал обладателем Суперкубка Англии-2019. Это шестой Суперкубок в истории клуба.

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Теги: футбол, видео, Ливерпуль, манчестер сити
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