Футбол. Динамо-Брюгге: украинцы не проиграли, но вылетели из ЛЧ

Во время мачта Динамо - Брюгге (Фото: EPA)

Сегодня в Киеве состоялся ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА между футболистами киевского "Динамо" и бельгийского "Брюгге".

Игра закончилась со счетом 3:3, таким образом украинцы не смогут продолжить участие в турнире.

Поскольку в первом матче Динамо проиграло со счетом 0:1, команде для продолжения борьбы в ЛЧ надо было либо выиграть с преимуществом в два мяча, либо, если счет был бы 1:0 - по серии пенальти.

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