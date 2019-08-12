Футбол. Как "Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси": видео

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"Красные дьяволы" перехватили инициативу у "Челси" уже на 17 минуте и забили четыре отличных гола

В первом туре английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" встретился с лондонским "Челси". Матч проходил на домашнем стадионе "красных дьяволов" - Олд Траффорд, пишет iSport.

Подопечные Сульшера неожиданно разгромили своего соперника, забив четыре безответных гола (4:0).

Поединок стал дебютным для Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера "Челси" в официальных матчах. Его команда с первых минут взяла инициативу в свои руки, постоянно проводя многочисленные атаки через фланги - до 17 минуты встречи. Тогда, во время атаки МЮ, защитник лондонцев Курт Зума сфолил на Рэшфорде, и судья не задумываясь указал на точку. Маркус успешно воспользовался стандартом, без шансов отправив мяч в сетку ворот. 1:0.

С этого момента запал подопечных Лэмпарда куда-то пропал. МЮ стали атаковать длинными пасами от защиты, тогда как нападающие "Челси" пытались пробить Де Хеа дальними ударами.

Такая тактика принесла положительные результаты. В втором тайме Маркус Рэшфорд убежал от защитников "Челси", отдал пас на Перейру, а тот идеально навесил на Марсиаля. 2:0.

Спустя чуть меньше двух минут уже сам Рэшфорд записал на свой счет второй гол, откликнувшись на длинную передачу Погбы.

С этого момента интрига в поединке иссякла. МЮ и не собирались расслабляться, и на 82 минуте Джеймс, вышедший на замену, забил "Челси" четвертый гол.

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Теги: футбол, видео, Манчестер Юнайтед, челси
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