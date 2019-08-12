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Озвучена сумма трансфера футболиста "Зари" в "Динамо"

Озвучена сумма трансфера футболиста "Зари" в "Динамо" - Фото
Александр Краваев (фото - ua-football.com)
12.08.2019, 09:16

Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов рассказал, за сколько клуб продал Александра Караваева

Генеральный директор футбольного клуба "Заря" Сергей Рафаилов озвучил сумму трансфера Александра Караваева в киевское "Динамо" - $2,5 млн. Об этом он сказал в интервью изданию Трибуна.

"$1,5 млн плюс контракт Михайличенко. Это еще 1 млн, сейчас есть предложение по нему в размере $1 млн", - отметил Рафаилов.

По его словам, переход Караева – это потеря для клуба. "Конечно, Караваев – потеря. Но мы были к этому готовы. Понимали, что зарплата в "Заре" не самая высокая", - уточнил он.

Караваев подписал с "Динамо" контракт на четыре года.

  • 28 июня 2019 года футбольные клубы "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск) достигли соглашения о трансфере 27-летнего игрока национальной сборной Александра Караваева.
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