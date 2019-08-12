Озвучена сумма трансфера футболиста "Зари" в "Динамо"

Александр Краваев (фото - ua-football.com)

Генеральный директор футбольного клуба "Заря" Сергей Рафаилов озвучил сумму трансфера Александра Караваева в киевское "Динамо" - $2,5 млн. Об этом он сказал в интервью изданию Трибуна.

"$1,5 млн плюс контракт Михайличенко. Это еще 1 млн, сейчас есть предложение по нему в размере $1 млн", - отметил Рафаилов.

По его словам, переход Караева – это потеря для клуба. "Конечно, Караваев – потеря. Но мы были к этому готовы. Понимали, что зарплата в "Заре" не самая высокая", - уточнил он.

Караваев подписал с "Динамо" контракт на четыре года.