Футбол. Игрок сборной Украины перешел из "Зари" в "Динамо"

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Футбольные клубы "Динамо" (Киев) и "Зоря" (Луганск) достигли соглашения о трансфере 27-летнего игрока национальной сборной Александра Караваева. Об этом сообщает пресс-служба ФК "Динамо".

Контракт Караваева рассчитан на четыре года. Игрок будет выступать под номером 20.

Уточняется, что на счету футболиста 22 матча и один гол за национальную сборную Украины.

Подписав контракт, футболист отметил, что одним из решающих факторов перехода из луганской "Зари" в столичную команду для него стал разговор с наставником динамовцев Александром Хацкевичем.

"У меня был разговор с главным тренером "Динамо" Александром Хацкевичем. Он мне звонил, высказал свою заинтересованность, меня это подкупило. Футболисту всегда приятно, когда тренер говорит, что рассчитывает на игрока и хочет, чтобы он выступал в команде. Именно это стало одним из решающих факторов в осуществлении перехода", - сказал Караваев.

27 июня сообщалось, что украинский футболит, защитник киевского клуба "Динамо" Николай Морозюк подписал полноценное соглашение с турецким клубом "Ризеспор".

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