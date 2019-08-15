Официально. Назначен новый главный тренер "Динамо"

Михайличенко Алексей Фото: dynamo.kiev.ua

Новым главным тренером футбольного клуба "Динамо" Киев назначен Алексей Михайличенко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В тренерский штаб Михайличенко войдет его бывший партнер по "Динамо" Вадим Евтушенко. Об остальных ассистентах главного тренера будет сообщено дополнительно.

Уже в пятницу, 16 августа, Алексей Михайличенко проведет первую тренировку с командой.

Михайличенко уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 гг. Под его руководство клуб дважды стал чемпионом Украины, а также по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.