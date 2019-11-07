Фанаты устроили массовую драку в центре Львова – видео

6 октября в 23 часа около сотни футбольных фанатов из Германии, Франции и Украины устроили массовую драку на площади Галицкой в центре Львова. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Разнимали фанатов не только патрульные, а и бойцы спецподразделения ТОР. В результате драки пострадали два сотрудника правоохранительных органов, повреждены два служебных автомобиля. 12 участников побоища задержали. Восемь из них – иностранцы, четверо – львовяне в возрасте от 20 до 22 лет.

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Полиция устанавливает обстоятельства инйидента и участников драки. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Вероятно, иностранцы прибыли на поединок Лиги Европы "Александрия" - "Сент-Этьен" , который состоится сегодня на арене Львов.

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Видео: ultras.org.ua/Facebook