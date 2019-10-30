"Убей серба!" Украина попала в скандал из-за ультрас: видео

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Болельщики заявляют, что адресовали кричалку сербам, которые поддерживают террористов ЛНР и ДНР

Украина попала в международный скандал из-за кричалки ультрас "Ubij Srbina" ("Убей серба", – ред.) во время матча Лиги Европы "Динамо" - "Копенгаген", передает Главком.

После поединка ряд сербских СМИ выразили возмущение поведением болельщиков. "Скандал в Лиге Европы! Тысячи украинцев вместе с хорватами кричали "Убей серба!", - пестрел заголовком сербский Blic.

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По информации Главком, на ситуацию якобы отреагировал посол Украины в Сербии Александр Александрович. Он якобы направил в ГПУ, СБУ и Нацполицию письмо с просьбой разобраться. Корреспондент LIGA.net отправил запрос в посольство для подтверждения информации.

Сегодня инцидент прокомментировало объединение ультрас "Динамо" WBC в Facebook.

"Cкандирование "о сербах" адресовано тем представителям сербского народа, которые воюют в составе террористических группировок ДНР и ЛНР и поддерживают подобные действия и военные преступления пророссийских террористов внутри Сербии", - заявили болельщики, подчеркнув, что сербские фанаты нередко вывешивают на трибунах символику террористов ДНР и ЛНР.

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Видео: Ultras Dynamo Kyiv TV

Скриншот: Blic

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Теги: динамо, сербия, фанаты, болельщики, ультрас
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