В Киеве напали на автобусы с футбольными фанатами: фото

Фото: отдел коммуникации полиции Киева

Вечером 24 октября неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками на улице Большой Васильковской в Киеве. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

В результате происшествия были повреждены окна трех автобусов. Обошлось без потерпевших.

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Правоохранители задержали пятерых человек. Их доставили в Печерский райотдел для выяснения обстоятельств. Лица других участников нападения устанавливаются.

В полиции открыли дело по ч. 4. ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Вчера в Киеве прошел матч Лиги Европы "Динамо" – "Копенгаген". В полиции не уточняют, фанаты какого клуба были атакованы.

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