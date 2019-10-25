В Киеве напали на автобусы с футбольными фанатами: фото

Вечером 24 октября неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками на улице Большой Васильковской в Киеве. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
В результате происшествия были повреждены окна трех автобусов. Обошлось без потерпевших.
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Правоохранители задержали пятерых человек. Их доставили в Печерский райотдел для выяснения обстоятельств. Лица других участников нападения устанавливаются.
В полиции открыли дело по ч. 4. ст. 296 (хулиганство). Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
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