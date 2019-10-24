Футбол. Лига Европы. "Динамо" - "Копенгаген": ничья

Динамо - Копенгаген (Фото: EPA)

Сегодня, 24 октября, киевское "Динамо" в третьем туре группового этапа Лиги Европы играло с датским "Копенгагеном".

Матч закончился со счетом 1:1.

Первый мяч уже на второй минуте игры забил датчанин Сотириу.

Счет сравнял Артем Шабанов во втором тайме - на 53-й минуте игры.

Турнирное положение: "Копенгаген" - 5 очков, "Динамо" - 5, "Мальме" - 4, "Лугано" - 1.

В четвертом туре 7 ноября состоятся матчи "Копенгаген" - "Динамо", "Лугано" - "Мальме".

Сегодня футбольный клуб "Александрия" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы сумел добыть ничью в выездном матче с французским "Сент-Этьеном". Счет в игре открыли хозяева - на восьмой минуте Габриэл Силва забил в ворота украинцев. Примечательно, что он же его и сравнял, совершив автогол спустя шесть минут.

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