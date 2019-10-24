Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. Лига Европы. "Динамо" - "Копенгаген": ничья

Футбол. Лига Европы. "Динамо" - "Копенгаген": ничья - Фото
Динамо - Копенгаген (Фото: EPA)
24.10.2019, 23:53

Игра закончилась со счетом 1:1

Сегодня, 24 октября, киевское "Динамо" в третьем туре группового этапа Лиги Европы играло с датским "Копенгагеном".

Матч закончился со счетом 1:1.

Первый мяч уже на второй минуте игры забил датчанин Сотириу.

Счет сравнял Артем Шабанов во втором тайме - на 53-й минуте игры.

Турнирное положение: "Копенгаген" - 5 очков, "Динамо" - 5, "Мальме" - 4, "Лугано" - 1.

В четвертом туре 7 ноября состоятся матчи "Копенгаген" - "Динамо", "Лугано" - "Мальме".

  • Сегодня футбольный клуб "Александрия" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы сумел добыть ничью в выездном матче с французским "Сент-Этьеном". Счет в игре открыли хозяева - на восьмой минуте Габриэл Силва забил в ворота украинцев. Примечательно, что он же его и сравнял, совершив автогол спустя шесть минут.

Читайте также: Футбол. Месси установил рекорд Лиги чемпионов: видео

Напишите нам
футбол Лига Европы динамо киев
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 