Футбол. Лига Европы. "Динамо" - "Копенгаген": ничья

Сегодня, 24 октября, киевское "Динамо" в третьем туре группового этапа Лиги Европы играло с датским "Копенгагеном".
Матч закончился со счетом 1:1.
Первый мяч уже на второй минуте игры забил датчанин Сотириу.
Счет сравнял Артем Шабанов во втором тайме - на 53-й минуте игры.
Турнирное положение: "Копенгаген" - 5 очков, "Динамо" - 5, "Мальме" - 4, "Лугано" - 1.
В четвертом туре 7 ноября состоятся матчи "Копенгаген" - "Динамо", "Лугано" - "Мальме".
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