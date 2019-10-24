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Футбол. Лига Европы: "Александрия" добыла ничью во Франции

Футбол. Лига Европы: "Александрия" добыла ничью во Франции - Фото
Сент-Этьен - Александрия (Фото: скриншот видео канала Футбол)
24.10.2019, 23:00

Голы в матче забил один и тот же футболист

Футбольный клуб "Александрия" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы сумел добыть ничью в выездном матче с французским "Сент-Этьеном".

Счет в игре открыли хозяева - на восьмой минуте Габриэл Силва забил в ворота украинцев. Примечательно, что он же его и сравнял, совершив автогол спустя шесть минут. Больше забитых мячей в этой игре зрители не увидели.

После сегодняшей очной встречи команды замыкают турнирную таблицу в группе I - у обеих на сегодняшний день по два очка. В следующем туре команды снова сразятся друг с другом, однако уже во Львове. 

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