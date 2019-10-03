Футбол. "Александрия" добыла первые очки в Лиге Европы: видео

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Команды забивали дважды: по голу в каждом из таймов

Футбольный клуб "Александрия" в четверг добыл первые очки в групповом этапе Лиги Европы. В рамках второго тура в матче против бельгийского "Гента", который прошел на Арене-Львов, украинцы сумели добиться ничейного результата.

За игру команды обменялись двумя голами. На забитый мяч Лорана Депуатра в дебюте игры номинальные хозяева ответили во втором тайме. Мяч в ворота "Гента" забил Артем Ситало на 60-й минуте. Больше голов зрители на трибунах львовского стадиона в этом матче не увидели.

Таким образом, после второго тура ЛЕ "Александрия" имеет в активе одну ничью и поражение. В следующем туре украинская команда сыграет на выезде с французским "Сент-Этьеном".

  • В матче первого тура группового турнира команда из Кировоградской области на выезде уступила немецкому "Вольфсбургу" со счетом 1:3.

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Теги: александрия, гент, футбол, Лига Европы, ничья
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