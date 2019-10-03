Лига Европы. "Александрия" - "Гент": когда и где смотреть – видео

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Украинский клуб постарается набрать первые очки в турнире

Сегодня "Александрия" из Кировоградской области во втором туре группового этапа Лиги Европы сыграет с "Гентом" из одноименного бельгийского города. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Матч станет особенным для украинского форварда "Гента" Романа Яремчука, который первые шаги во взрослом футболе делал именно в составе александрийцев.

Помимо него за "Гент" выступают украинцы Игорь Пластун и Роман Безус.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Турнирное положение команд

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"Гент" занимает первое место в группе, обыграв в первом туре французский "Сент-Этьен" со счетом 3:2. "Александрия" замыкает квартет после поражения от немецкого "Вольфсбурга" (3:1).

Форма "Александрии

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"Александрия" не знает поражений в национальном первенстве уже в четырех матчах к ряду – последним был обыгран ФК "Львов" (2:0). Также 25 сентября подопечные Владимира Шарана не без усилий сумели пройти второлиговый "Диназ". Победный гол в экстра-тайме забил 20-летний воспитанник клуба Андрей Глоба.

Форма "Гента"

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В последних 10 матчах Гента лишь дважды сыграл в ничью, победив в остальных восьми матчах. С начала сезона форвард национальной сборной Украины уже восемь раз отличился в футболке бельгийцев. Защитник Игорь Пластун за Гент забивал дважды, а хавбек Роман Безус – один раз.

Время и трансляция матча

Игра начнется в 19:55 на стадионе Арена Львов. Онлайн трансляцию покажет телеканал Футбол 1.

  • Во вторник донецкий "Шахтер" добыл первую победу в групповом этапе Лиги Чемпионов, обыграв на последних минутах "Аталанту" (смотреть видео голов)

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Видео: Zaxid.Net

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Теги: александрия, гент, Лига Европы, футбол, видео, трансляция, матч, онлайн
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