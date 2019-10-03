Лига Европы. "Александрия" - "Гент": когда и где смотреть – видео

Сегодня "Александрия" из Кировоградской области во втором туре группового этапа Лиги Европы сыграет с "Гентом" из одноименного бельгийского города. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.
Матч станет особенным для украинского форварда "Гента" Романа Яремчука, который первые шаги во взрослом футболе делал именно в составе александрийцев.
Помимо него за "Гент" выступают украинцы Игорь Пластун и Роман Безус.
Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.
Турнирное положение команд
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"Гент" занимает первое место в группе, обыграв в первом туре французский "Сент-Этьен" со счетом 3:2. "Александрия" замыкает квартет после поражения от немецкого "Вольфсбурга" (3:1).
Форма "Александрии
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"Александрия" не знает поражений в национальном первенстве уже в четырех матчах к ряду – последним был обыгран ФК "Львов" (2:0). Также 25 сентября подопечные Владимира Шарана не без усилий сумели пройти второлиговый "Диназ". Победный гол в экстра-тайме забил 20-летний воспитанник клуба Андрей Глоба.
Форма "Гента"
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В последних 10 матчах Гента лишь дважды сыграл в ничью, победив в остальных восьми матчах. С начала сезона форвард национальной сборной Украины уже восемь раз отличился в футболке бельгийцев. Защитник Игорь Пластун за Гент забивал дважды, а хавбек Роман Безус – один раз.
Время и трансляция матча
Игра начнется в 19:55 на стадионе Арена Львов. Онлайн трансляцию покажет телеканал Футбол 1.
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Видео: Zaxid.Net