Футбол. "Шахтер" вырвал выездную победу у "Аталанты": видео голов

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Горняки вырвали победу на последних секундах матча

Донецкий "Шахтер" в рамках выездного матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов сумел одолеть итальянскую "Аталанту".

Победу горянки вырвали на последних секундах игры. Итоговый счет - 2:1 в пользу украинской команды. Старт голам в игре на 28-й минуте дал игрок хозяев Дуван Сапата. Счет в конце первого тайма сравнял Жуниор Мораес, а победный гол на пятой добавленной минуте второго тайма забил Манор Соломон. Игра не обошлась без пенальти в ворота горняков, однако их голкипер Андрей Пятов сумел выйти победителем дуэли с игроком "Аталанты".

Сегодняшняя победа принесла донеччанам первые три очка в группе - сейчас они занимают третью позицию. У "Аталанты" очков пока нет, а лидеры группы - "Манчестер Сити" и загребское "Динамо" сегодня играют очную встречу.

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Теги: шахтер, Аталанта, Лига чемпионов, футбол, голы
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