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Футбол. ЛЧ. "Шахтер" vs "Ман Сити": результат матча

Футбол. ЛЧ. "Шахтер" vs "Ман Сити": результат матча - Фото
Фото: EPA
18.09.2019, 23:55

Украинцы проиграли со счетом 0:3

Сегодня, 18 сентября, в Харькове на стадионе ОСК "Металлист" состоялся матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 2019/2020, в котором чемпион Украины донецкий "Шахтер" принимал победителя английской футбольной Премьер-лиги "Манчестер Сити".

Игра закончилась со счетом 0:3.

Голы забили: на 24-ой минуте Марез открыл счет, на 38-ой Гюндоган удвоил преимущество англичан, а на 78-ой - Габриэль Жезус забил третий мяч в ворота "Шахтера".

Накануне поединка команды провели тяжелые встречи в национальных чемпионатах.

"Шахтер" в драматичном матче одолел луганскую "Зарю" со счетом 4:3. Однако потерял в этом поединке своего капитана Тайсона, который получил сотрясение мозга после столкновения с защитником "Шахтера" – Исмаили. Врачи заявляли, что участие лидера "горняков" в матче Лиги чемпионов находится под вопросом.

"Манчестер Сити" и вовсе уступил в матче 5 тура Английской премьер лиги. Чемпионы страны сенсационно проиграли "Норвичу" (3:2). После матча полузащитник горожан Родри заявил, что игроки манчестерского клуба не на шутку разозлились – и намерены "прикончить Шахтер".

Помимо англичан соперниками Шахтера в группе С будут итальянская "Аталанта" из Бергамо и хорватское "Динамо" из Загреба.

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футбол Лига чемпионов фк шахтер манчестер сити
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