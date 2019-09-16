Травма капитана "Шахтера". Врачи поставили Тайсону диагноз

Тайсон (фото - пресс-служба ФК Шахтер)

Главный врач донецкого "Шахтера" Артур Глущенко в эфире программы Великий футбол рассказал о состоянии Тайсона после жуткого столкновения с одноклубником Исмаили.

По словам медика, игрок находится в стабильном состоянии после полученного сотрясения мозга.

"У Тайсона стабильное состояние после сотрясения головного мозга. Его жизни ничто не угрожает, дополнительных повреждений не выявлено", - рассказал о диагнозе врач.

Однако Глущенко добавил, что участие капитана в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" находится под вопросом.

Во втором тайме субботнего матча с "Зарей" Тайсон упал в результате столкновения с игроком "Зари", после чего получил ногой в голову от защитника "Шахтера" Исмаили. Капитана унесли с поля на носилках

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