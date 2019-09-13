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30 млн евро. Назван самый дорогой футболист Украины: фото

30 млн евро. Назван самый дорогой футболист Украины: фото - Фото
Сборная Украины по футболу (Фото: National Football Team Of Ukraine/Facebook)
13.09.2019, 09:09

Transfermarkt.de опубликовал ТОП-5 самых дорогих украинских футболистов

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом. Авторитетный портал Transfermarkt.de оценил игрока в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Зинченко удалось закрепиться в основном составе "Манчестер Сити" - одного из сильнейших клубов планеты. В 2018-2019 годах Александр выиграл с "горожанами" 6 трофеев: 2 чемпионских титула, 1 кубок Англии, 2 кубка Лиги и 1 суперкубок.

Фото: Transfermarkt.de

Кроме того, Александр получил место в стартовом составе сборной Украины. В прошлых двух матчах за главную команду страны Зинченко дважды забил: сборной Литвы и сборной Нигерии.

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Примечательно, что в начале лета Зинченко стоил на 10 миллионов дешевле. Когда он начинал делать первые шаги во взрослом футболе, играя за российскую "Уфу", то стоил более чем в 30 раз дешевле, чем сейчас. "Всего" 800 000 евро.

Фото: Transfermarkt.de

В ТОП-5 самых дорогих украинских футболистов также вошли: Андрей Ярмоленко (20 млн, "Вест Хэм", Англия), Виктор Цыганков (20 млн, "Динамо" Киев), Руслан Малиновский (12,5 млн, "Аталанта", Италия) и натурализованный бразилец Марлос "(Шахтер" Донецк).

Фото: Transfermarkt.de

  • 7 сентября сборная Украины укрепилась на первом месте в группе В квалификационного этапа Чемпионата Европы-2020, на выезде обыграв сборную Литвы. Матч закончился со счетом 3:0. Голы забивали игроки из ТОП-5: Александр Зинченко, Ромеро Марлос и Руслан Малиновский. 

  • 10 сентября украинцы в боевом матче сыграли в ничью 2:2 с Нигерией. По разу отличились Зинченко и Роман Яремчук.

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