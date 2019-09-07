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Футбол. Литва vs Украина: где и когда смотреть матч - видео

Главный тренер сборной Андрей Шевченко рассказал о предстоящем поединке (Видео: Ukrainian Association of Football)
07.09.2019, 07:38
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Сегодня наша сборная может укрепить лидирующие позиции в группе В квалификации Евро-2020

Сегодня, 7 сентября, сборная Украины по футболу в матче пятого тура квалификационного раунда Чемпионата Европы-2020 на выезде сыграет против сборной Литвы. Об этом сообщает UEFA.com.

Поединок пройдет в Вильнюсе на стадионе "ЛФФ". Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале Футбол 1.

Сейчас наша сборная лидирует в группе В отборочного турнира. В четырех матчах украинские футболисты сумели набрать 10 очков. Сборная Украины разгромила Сербию (5:0), дважды обыграла Люксембург (1:0; 2:1) и сумела свести в ничью матч против действующих чемпионов Европы – сборной Португалии (0:0).

У сборной Литвы дела идут куда хуже. Прибалты занимают последнюю строку турнирной таблицы, имея в активе всего одно набранное очко. Литовцы проиграли Сербии (1:4) и Люксембургу (1:2). Единственный зачетный пункт удалось заработать в домашнем матче с тем же Люксембургом.

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Турнирная таблица группы В (Фото: UEFA.com)

До этого сборная Украины играла против сборной Литвы восемь раз. В пяти украинцы одержали победу, один сыграли вничью и дважды уступили. Общий счет матчей - 15:8 в пользу украинцев.

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История встреч между сборными Литвы и Украины (Фото: UEFA.com)

  • Посмотреть результаты других матчей отборочного этапа Чемпионата Европы можно здесь.

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Теги: Украина, футбол, литва, фото, видео, трансляция, Чемпионат Европы, сборная украины, отбор, евро-2020, сборная литвы
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