Отбор на Евро-2020. Результаты всех матчей 5 сентября

В рамках отбора на чемпионат Европы-2020 5 сентября состоялось 11 матчей.
Результаты квалификации выглядят следующим образом:
Группа G
Израиль - Македония - 1:1
Положение команд: Польша - 12 очков (4 матча), Израиль - 8 (5), Австрия - 6 (4), Македония - 5 (5), Словения - 5 (4), Латвия - 0 (4).
Группа D
Гибралтар - Дания - 0:6
Ирландия - Швейцария - 1:1
Положение команд: Ирландия - 11 очков (5 матчей), Дания - 8 (4), Швейцария - 5 (3), Грузия - 3 (4), Гибралтар - 0 (4).
Группа J
Армения - Италия - 1:3
Босния и Герцеговина - Лихтенштейн - 5:0
Финляндия - Греция - 1:0
Положение команд: Италия - 15 очков (5 матчей), Финляндия - 12 (5), Босния и Герцеговина - 7 (5), Армения - 6 (5), Греция - 4 (5), Лихтенштейн - 0 (5).
Группа F
Норвегия - Мальта - 2:0
Румыния - Испания - 1:2
Фарерские острова - Швеция - 0:4
Положение команд: Испания - 15 очков (5 матчей), Швеция - 10 (5), Норвегия - 8 (5), Румыния - 7 (5), Мальта - 3 (5), Фарерские острова - 0 (5).
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