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Отбор на Евро-2020. Результаты всех матчей 5 сентября

Отбор на Евро-2020. Результаты всех матчей 5 сентября - Фото
Евро-2020 (Фото - скриншот из видео - uefa.com)
06.09.2019, 09:11

Отборочный тур на чемпионат Европы по футболу продлится до 31 марта 2020 года

В рамках отбора на чемпионат Европы-2020 5 сентября состоялось 11 матчей.

Результаты квалификации выглядят следующим образом: 

Группа G

Израиль - Македония - 1:1

Положение команд: Польша - 12 очков (4 матча), Израиль - 8 (5), Австрия - 6 (4), Македония - 5 (5), Словения - 5 (4), Латвия - 0 (4).

Группа D

Гибралтар - Дания - 0:6

Ирландия - Швейцария - 1:1

Положение команд: Ирландия - 11 очков (5 матчей), Дания - 8 (4), Швейцария - 5 (3), Грузия - 3 (4), Гибралтар - 0 (4).

Группа J

Армения - Италия - 1:3

Босния и Герцеговина - Лихтенштейн - 5:0

Финляндия - Греция - 1:0

Положение команд: Италия - 15 очков (5 матчей), Финляндия - 12 (5), Босния и Герцеговина - 7 (5), Армения - 6 (5), Греция - 4 (5), Лихтенштейн - 0 (5).

Группа F

Норвегия - Мальта - 2:0

Румыния - Испания - 1:2

Фарерские острова - Швеция - 0:4

Положение команд: Испания - 15 очков (5 матчей), Швеция - 10 (5), Норвегия - 8 (5), Румыния - 7 (5), Мальта - 3 (5), Фарерские острова - 0 (5).

  • 7 сентября в 19:00 в рамках квалификационного раунда на Евро-2020 Украина -  10 (4 матча) столкнется с Литвой - 1 (3).
  • Украина играет в отборочной группе В, где на участие в чемпионате Европы по футболу претендуют также Люксембург - 4 (4 матча), Сербия - 4 (3) и Португалия - 2 (2).

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Украина футбол квалификация лига наций евро-2020
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