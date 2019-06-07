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07.06.2019, 23:45

Футбол. Украина уничтожила Сербию в отборе на Евро-2020

Футбол. Украина уничтожила Сербию в отборе на Евро-2020 - Фото
Фото: EPA

Игра между сборными Украины и Сербии стадионе Львов закончилась со счетом 5:0 в пользу нашей команды

Сборная Украины сегодня, 7 июня, в первом матче отбора на Евро-2020 разбила команду Сербии.

Встреча на стадионе Львов закончилась со счетом 5:0.

Сначала всех удивил Виктор Цыганков. На 26 минуте араваев прострелил с правого фланга на 11 метров, а Цыганков молниеносно низом пробил в угол - 1:0. И уже через две минуты он сделал дубль: Яремчук отобрал у Коларова мяч в центре поля, отдал на Цыганкова,. А тот великолепно пробил в левый от себя угол.

После этого несколько пришла в себя команда соперника и начала атаковать, но в целом в первом тайме на поле их не было видно. С тем и разошлись на перерыв.

А сразу после него, на 46 минуте, Евгений Коноплянка забил сербам третий. Малиновский отдал ему на фланг, а Коноплянка ударил в дальний угол.

На 57 минуте сборная Сербия могла размочить счет - Митрович опасно бил по воротам - но нашу команду спас вратарь Андрей Пятов.

Через две минуты Украина забила четвертый. Это был первый гол Романа Яремчука в сборной. В одно касание он забил с 11 метров, а там Яремчук в одно касание завершил атаку голом.

И через четверть часа, на 75 минуте Украина довершила разгром. Снова Коноплянка и снова в дальний угол с разрезного паса Малиновского.

Итак, 5:0.

Ранее сегодня сообщалось, что сборная Украины по футболу U-20 впервые в истории вышла в полуфинал юношеского чемпионата мира, который проходит в Польше.

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Теги: футбол, евро-2020
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