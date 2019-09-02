Футбол. Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер": фото

Евгений Коноплянка и Сегрей Палкин (фото - Сергей Палкин/Facebook)

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перешел из гельзенкирхенского "Шальке 04" в донецкий "Шахтер". Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

Контракт с игроком рассчитан на три года. Информация о сумме тансфера пока озвучена не была.

В руководстве донецкого клуба уверены, что опытный игрок сможет укрепить их команду.

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Евгений Коноплянка - игрок "Шахтера" (Фото: FC SHAKHTAR/Facebook)

"Это футболист высокого уровня, игрок сборной Украины, который хорошо известен болельщикам и не нуждается в дополнительном представлении. Уверен, с приходом столь квалифицированного исполнителя наша команда станет еще сильнее", - написал Палкин.

Последним клубом 29-летнего Коноплянки был "Шальке 04" из Гельзенкирхена. В составе "кобальтовых" Евгений провел два сезона, в которых сыграл 78 матчей и забил 13 мячей. Раньше футболист выступал за испанскую "Севилью" (54 матча, 9 голов) и украинский "Днепр" (211 матчей, 45 голов).

Он более девяти лет является игроком национальной сборной Украины. В составе сборной Коноплянка провел 82 матча, в которых ему удалось отличиться 21 раз.

Ранее донецкий "Шахтер" узнал своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов.

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