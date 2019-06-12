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12.06.2019, 15:39

"Шахтер" взял на работу нового тренера взамен Фонсеки

"Шахтер" взял на работу нового тренера взамен Фонсеки - Фото
Луиш Каштру (фото - пресс-служба "Шахтера")

Португалец Луиш Кашпру подписал контракт на два года

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) подписал контракт с новым тренером - португальцем Луишем Каштру. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Соглашение вступает в силу с 12 июня и действует два года. 

Каштру родился 3 сентября 1961 года в Мондройнше, Португалия. Он закончил карьеру игрока в 1997 году и с 1998-го тренирует команды. Португалец стал 33-им тренером в истории "Шахтера".

Ранее Паулу Фонсека покинул "Шахтер" и ушел в "Рому".

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Теги: футбол, шахтер, луиш каштру
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