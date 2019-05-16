Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос второй год подряд удостоен звания Лучший футболист Украины 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Торжественная церемония награждения состоялась на Славутич-Арене в Запорожье перед началом финального матча за Кубок страны. Победителей в каждой номинации определяли тренеры, игроки и футбольные эксперты.

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"Я счастлив и горд, что становлюсь победителем в номинации второй год подряд", - сказал Марлос. "Для меня очень важно, что это признание не только журналистов, но и тренеров и футболистов украинских клубов. Хочу поблагодарить всех. Для меня это большая честь!", - добавил он.