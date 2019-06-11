Футбол. Фонсека покидает "Шахтер"

Паулу Фонсека (фото - Facebook "Шахтера")

Португальский тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" завершает работу в нем. Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

Контракт Фонсеки с "Шахтером" был рассчитан до лета 2020 года. Всего под руководством наставника команда провела 139 поединков, из них в 103 выиграла.

Фонсека возглавил клуб 1 июня 2016 года. За это время "горняки" выиграли три чемпионских титула, три раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины.

На прошлой неделе Фонсека подтвердил Football Italia, что возглавит "Рому". По имеющимся данным, за тренера итальянский клуб заплатил "Шахтеру" 2 млн евро отступных.

Сборная Украины по футболу вчера, 10 июня, выборола минимальную победу у сборной Люксембурга в изматывающем ответном матче квалификации Евро-2020.

16 мая полузащитник "Шахтера" Марлос второй год подряд был удостоен звания лучшего футболиста Украины.