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11.06.2019, 11:25

Футбол. Фонсека покидает "Шахтер"

Футбол. Фонсека покидает "Шахтер" - Фото
Паулу Фонсека (фото - Facebook "Шахтера")

"Шахтер" объявил об уходе главного тренера Паулу Фонсеки

Португальский тренер донецкого футбольного клуба "Шахтер" завершает работу в нем. Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера".

Контракт Фонсеки с "Шахтером" был рассчитан до лета 2020 года. Всего под руководством наставника команда провела 139 поединков, из них в 103 выиграла.

Фонсека возглавил клуб 1 июня 2016 года. За это время "горняки" выиграли три чемпионских титула, три раза завоевывали Кубок Украины и стали обладателями Суперкубка Украины.

На прошлой неделе Фонсека подтвердил Football Italia, что возглавит "Рому". По имеющимся данным, за тренера итальянский клуб заплатил "Шахтеру" 2 млн евро отступных.

Сборная Украины по футболу вчера, 10 июня, выборола минимальную победу у сборной Люксембурга в изматывающем ответном матче квалификации Евро-2020.

16 мая полузащитник "Шахтера" Марлос второй год подряд был удостоен звания лучшего футболиста Украины.

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Теги: Паулу Фонсека, футбол, шахтер
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